Ruhpolding (dpa) - Magdalena Neuners letzter sportlicher Traum bleibt unerfüllt. Im Biathlon-Klassiker über 15 Kilometer offenbarte die Ausnahme-Biathletin fast schon vergessene Schwächen am Schießstand.

Unglaubliche sechs Strafminuten machten die Hoffnungen der 25-Jährigen auf den letzten in ihrer imposanten Titelsammlung fehlenden WM-Triumph zunichte. Erstmals war kein strahlendes Lächeln bei Neuner zu sehen. Kopfschüttelnd schaute die zweimalige Olympiasiegerin nach dem Zieldurchlauf auf die Anzeigetafel - statt WM-Titel Nummer zwölf leuchtete am Ende Platz 23 auf. Und auch die 26 000 Fans in der sonnendurchfluteten ChiemgauArena von Ruhpolding wollten kaum glauben, was gerade passiert war. Auch Andrea Henkel, Miriam Gössner und Tina Bachmann schossen zu oft daneben und liefen hinterher.

«Wenn daneben, dann gleich richtig», kommentierte die zweimalige Olympiasiegerin Neuner am Mittwoch mit leichtem Galgenhumor ihren ersten medaillenlosen Auftritt bei der Heim-WM. Nach Gold, Silber und Bronze in den Rennen zuvor zeigte die Wallgauerin angesichts des immensen Drucks und des unglaublichen Trubels um sie herum erstmals sichtlich Nerven. «Es ist kein Weltuntergang für mich. Aber ich ärgere mich schon, weil ich extrem hart dafür gearbeitet habe», erklärte Neuner. 4:40,3 Minuten Rückstand hatte sie auf die Spitze. Ihr Ziel, in allen sechs Rennen eine Medaille zu holen, ist dahin.

Beim überlegenen Sieg der Norwegerin Tora Berger vor Marie-Laure Brunet aus Frankreich und der Schwedin Helena Ekholm erwischte nicht nur Neuner einen rabenschwarzen Tag am Schießstand. Unfassbare 22 Fehlschüsse leistete sich das deutsche Quartett. Andrea Henkel schoss vier Fahrkarten (4 Fehler) und kam als beste Deutsche auf Rang 20. Miriam Gössner (5) wurde 36., Tina Bachmann (7) landete wie ihre Kolleginnen als 48. abgeschlagen im Feld. «Wir haben nicht richtig auf die sich verändernden Windbedingungen reagiert», konstatierte Damen-Coach Gerald Hönig sichtlich bedient.

Dabei war Neuner mit breiter Brust ins drittletzte WM-Rennen ihrer Karriere gegangen. Doch schon beim ersten Anschlag gingen die ersten beiden Schüssen daneben. «Wenn man mit zwei Fehlern anfängt, ist die Frustration groß. Nach dem ersten Schießen war schon ein bisschen die Luft raus», bekannte Neuner. Die Laufbestleistung half diesmal nicht weiter. Einziger Trost: Auch ihre großen Rivalinnen Darja Domratschewa und Kaisa Mäkäräinen gehörten zu den grandios Geschlagenen.

Damit bleibt Andrea Henkel die einzige Biathletin, die bisher in allen Wettbewerben WM-Gold gewann. Auch sie war mit berechtigten Hoffnungen gestartet, hatte sie doch beim Verfolgungsrennen alle 20 Schuss ins Schwarze gesetzt. Sie reagierte wie ihre Kolleginnen aber zu vorsichtig auf die veränderten Windbedingungen. «Das war mal wieder nichts. Nach den ersten beiden Fehlern war es eigentlich schon vorbei. Es wäre heute so einfach gewesen. Das nervt», analysierte Henkel.

Doch runterziehen lassen wollen sich Neuner & Co nicht. In der Staffel am Samstag und im abschließenden Massenstart sollen die Machtverhältnisse wieder geradegerückt werden. «Jetzt heißt es, abhaken und weitermachen. Wir haben was gut zu machen. Die Psyche ist trotzdem stabil, denn ich weiß, dass ich es kann», sagte Neuner kämpferisch.

Und wer sie kennt, weiß, dass sie Rückschläge dank ihrer mentalen Stärke schnell wegstecken kann. Gezeigt hatte sie das während dieser Saison schon zweimal, als sie in Oberhof im Alleingang die Staffel vergeigte und zwei Tage später den Sprint gewann. Wenig später verschenkte sie durch «Crossfire» in Nove Mesto den Verfolgungssieg, beim nächsten Weltcup in Antholz stand sie dann als strahlende Siegerin wieder ganz oben.