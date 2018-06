Frankfurt/Main (dpa) - Nach drei verlustreichen Tagen in Folge hat der Dax am Mittwoch wieder Gewinne verbucht. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit 0,43 Prozent im Plus bei 6661 Punkten. Der MDax kletterte zeitgleich um 1,16 Prozent auf 10 112 Punkte, der TecDax stieg um 0,58 Prozent auf 749 Punkte.

Einen leichten Dämpfer hatten dem Dax zuvor Konjunkturdaten aus Deutschland verpasst. Der Auftragseingang in der Industrie war im Januar schlechter als erwartet ausgefallen. Viele Experten sehen die Kursschwäche der vergangenen Tage als Teil der schon länger erwarteten Konsolidierung. An Europas Märkten herrscht unter anderem große Unsicherheit darüber, inwieweit der Schuldenschnitt für Griechenland gelingt.

Im Dax enttäuschte der Sportartikelhersteller Adidas mit seinem Ausblick. Die Papiere rutschten nach der Bilanzpräsentation mit minus 2,34 Prozent auf 56,38 Euro an das Indexende. BMW notierten dagegen nach Bekanntgabe von kräftig gestiegenen Absatzzahlen fester.

Im MDax standen Sky Deutschland nach einem positiven Analystenkommentar mit einem Kursplus von über 7 Prozent auch am Nachmittag weiter an der Spitze. Titel des Stahlhandelskonzerns Klöckner & Co verteuerten sich nach Zahlen um 1,11 Prozent auf 10,51 Euro. Papiere von Axel Springer sackten nach der Bekanntgabe der Bilanz zunächst ins Minus, erholten sich in der Folge und notierten zuletzt leicht im Plus.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,48 (Vortag: 1,47) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 131,17 Punkte. Der Bund-Future ging um 0,06 Prozent auf 140,19 Punkte zurück. Der Kurs des Euro kletterte nach oben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte zuvor den Referenzkurs auf 1,3120 (Dienstag: 1,3153) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7622 (0,7603) Euro.