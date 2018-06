Pittsburgh (SID) - Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins steht in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nach mehr als dreimonatiger Leidenszeit dicht vor einem erneuten Comeback. Der kanadische Olympiasieger, der wegen der Folgen zweier Gerhirnerschütterungen und einer Verletzung im Halswirbelbereich seit dem 5. Dezember nicht spielen konnte, hat keine Symptome mehr. Die Ärzte haben dem Center grünes Licht erteilt, Crosby durfte bereits wieder mit Körperkontakt trainieren.

Wann genau "Sid the Kid" zurückkehrt, ist noch nicht klar. "Ich werde auf gar keinen Fall ein Datum nennen. Aber vor Sonntag wird es nichts", sagte der Ausnahmespieler. Dann trifft Pittsburgh auf Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Seidenberg. Zunächst einmal will Crosby aber sehen, wie ihm das Training bis Samstag bekommt.

Crosby, der im Olympiafinale von Vancouver gegen die USA das goldene Tor für Kanada erzielt hatte, war wegen seiner Probleme verspätet in die Saison eingestiegen. Knapp zwei Wochen nach seinem Comeback am 21. November waren nach einem Zusammenprall im Spiel gegen Boston wieder die bekannten Symptome aufgetreten. Sollte der 24-jährige Crosby am Sonntag erneut gegen Boston auflaufen, würde sich auch ein Kreis schließen.