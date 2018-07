New York (dpa) - US-Schauspielerin Elizabeth Berkley (39) erwartet ihr erstes Baby mit ihrem Ehemann, Schauspieler Greg Lauren (42).

«Es gibt Momente im Leben, die man für immer in Ehren halten wird und das ist so einer. Wir freuen uns so darüber, dass wir diesen Augenblick und die ganz speziellen Neuigkeiten teilen können. Das Baby kommt im Sommer», sagte Berkley der Klatschseite «TMZ.com». Berkley und Lauren, ein Neffe des Mode-Designers Ralph Lauren, hatten 2003 in Mexiko geheiratet. Bekannt wurde sie durch die US-Sitcom «California High School». Später trat Berkley in Filmen wie «Showgirls» (1995) und Serien wie «CSI: Miami» und «The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben» auf.

Bericht bei «TMZcom»