Los Angeles (dpa) - Als Ärztin in der Serie «Emergency Room» sammelte Julianne Margulies bereits medizinische Erfahrung. Jetzt will die amerikanische TV-Schauspielerin («The Good Wife») als Krankenschwester in der Filmkomödie «Stand Up Guys» in Aktion treten, berichtet der «Hollywood Reporter».

Al Pacino, Christopher Walken und Alan Arkin sind schon als Hauptdarsteller dabei. Der Streifen dreht sich um zwei alternde Gangster, von denen einer den Auftrag erhalten hat, einen Freund um die Ecke zu bringen. Am Vorabend der geplanten Tag wollen sie noch einmal richtig auf den Putz hauen, doch dabei läuft allerhand schief. Margulies spielt die Tochter Walkens und arbeitet in dem Film als Krankenschwester.