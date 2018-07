Berlin (dpa) - Sie sollen schriftlich festhalten, was der Berater bei Anlagen in Wertpapiere verspricht: Bei der Anlageberatung können sich Bankkunden nach Angaben der Verbraucherzentralen aber oft nicht auf das vorgeschriebene Gesprächsprotokoll verlassen. Trotz gesetzlicher Pflicht wurde demnach in einer Untersuchung in 20 Prozent der Fälle gar keine Aufzeichnung ausgehändigt. In 40 Prozent der Fälle sollten Kunden unterschreiben, obwohl es nur der Berater muss. Laut Verbraucherzentrale Bundesverband wurden Gespräche in 50 Geldinstituten ausgewertet.

