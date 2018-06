Moskau (dpa) - Blumen, Pralinen, aber auch Juwelen und Pelze: Der Internationale Frauentag am 8. März kurbelt in Russland traditionell Wirtschaft an. Im Durchschnitt wollen die Russen ihren Frauen, Freundinnen und Kolleginnen Geschenke im Wert von umgerechnet 72 Euro machen. Das ergab eine Umfrage laut Agentur Interfax. Der Internationale Frauentag ist in Russland ein arbeitsfreier Feiertag. In der zweitgrößten Stadt St. Petersburg forderten die örtlichen Kommunisten, eine Statue zu Ehren der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin aufzustellen - Begründerin des Frauentags.

