London (SID) - Rafael Benítez hat sich für den vakanten Posten des Teammanagers beim englischen Spitzenklub FC Chelsea ins Gespräch gebracht. "Ein Teammanager, der Pokale gewinnen will, muss ein Auge auf die Top-Mannschaften haben. Und Chelsea ist eine Top-Mannschaft", sagte der frühere Trainer des FC Liverpool dem britischen Rundfunksender BBC. Chelsea sucht seit Sonntag einen neuen Trainer, nachdem sich der Klub von André Villas-Boas getrennt hat. Dessen Assistent Roberto Di Matteo soll bis Saisonende als Interimscoach tätig sein.

Benítez betonte aber, dass er noch kein Angebot der Blues erhalten habe. Zuvor hatten Bundestrainer Joachim Löw, Harry Redknapp (Tottenham Hotspur) und Pep Guardiola vom FC Barcelona allesamt ihr Desinteresse signalisiert. Benítez ist seit seiner Demission bei Inter Mailand Ende 2010 ohne Job. "Ich habe eine gute Bilanz in der Champions League und Erfahrung in der Premier League. Ich weiß, dass ein gutes neues Projekt auf mich wartet. Wann es soweit ist, weiß ich aber nicht. Aber ich will wieder arbeiten und um Titel kämpfen", sagte er.