Bologna (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat die Chance verpasst, nach Punkten mit Titelverteidiger und Tabellenführer AC Mailand gleichzuziehen. In einem Nachholspiel des 23. Spieltages in der Serie A kam Juve beim FC Bologna über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Folglich führt Milan die Tabelle weiter mit 54 Punkten vor Turin (52) an.

Marco di Vaio hatte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung geschossen, bevor Mirko Vucinic (59.) Juve zumindest noch einen Punkt rettete.