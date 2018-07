Glasgow (SID) - Dem insolventen schottischen Fußball-Erstligisten Glasgow Rangers droht das Aus für die internationalen Wettbewerbe in der kommenden Saison. "Bezüglich einer Teilnahme des Vereins im Europapokal sehen wir keine realistische Chance, dass die nötigen Lizensierungskriterien der UEFA bis zum Stichtag am 31. März erfüllt werden", sagte Insolvenzverwalter Paul Clark am Mittwoch. Nach gescheiterten Verhandlungen mit den Spielern und dem Trainerteam des schottischen Rekordmeisters über geplante Gehaltskürzungen soll zudem der Verkauf des Traditionsklubs beschleunigt werden.

"Der Klub ist in einer gefährlichen finanziellen Situation, das sollte nicht unterschätzt werden. Bedauerlicherweise haben wir uns mit den Spielern nicht im notwendigen Maße auf Gehalteinsparungen einigen können", sagte Clarks Assistent David Whitehouse: "Daraus resultierend werden wir den Verkaufsprozess beschleunigen und uns in den kommenden Tagen mit Kaufinteressenten zusammensetzen."

Whitehouse hatte in Verhandlungen mit Spielern und dem Trainergespann Einsparungen in Höhe von sieben Millionen Pfund (rund 8,4 Millionen Euro) pro Monat als notwendig angesehen. Eine Einigung kam nicht zu Stande.

"Wir verstehen die Position der Spieler, denn die geforderten Einsparungen waren sehr beträchtlich", sagte Whitehouse. Man stehe aber nun vor der Situation, dass man eigentlich das Spielerpersonal in einem solchen Umfang verringern müsste, dass der Kader dies nicht verkraften würde. "Wir arbeiten weiter eifrig an einer Lösung, die Gehaltseinsparungen beinhaltet, um so den Kader nicht bis aufs Äußerste zu verkleinern und damit eventuell einen Verkauf zu verhindern", sagte Whitehouse

Die Glasgow Rangers hatten im Februar in Edinburgh die nötigen Papiere für eine Insolvenzverwaltung eingereicht. Sollten die Rangers ihren derzeit laufenden Rechtsstreit mit dem britischen Fiskus verlieren, hätten sie vor Beginn eines Insolvenzverfahrens einen Schuldenberg in Höhe von 49 Millionen Pfund (58,5 Millionen Euro) angehäuft. Zudem droht dem Klub ein Zehn-Punkte-Abzug durch die schottische Premier League.