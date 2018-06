Frankfurt (SID) - Der Vertrag von Offensivspieler Zafer Yelen beim Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt hat sich automatisch um ein Jahr verlängert. Wie der Verein mitteilte, erfolgte dies durch den 20. Saisoneinsatz des früheren Rostockers in der Startelf. Yelen kam in dieser Spielzeit in jedem Spiel zum Einsatz, erzielte bisher vier Tore und bereitete sieben vor.