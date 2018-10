Berlin (dpa) - Die gesetzliche Krankenversicherung hat Finanzreserven von 19,5 Milliarden Euro.

Das geht aus den vorläufigen Finanzergebnissen für das vergangene Jahr hervor, die das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin veröffentlichte. Allein die einzelnen Krankenkassen erzielten 2011 einen Überschuss von rund 4 Milliarden Euro. Damit fällt das Plus höher aus als noch vor kurzem angenommen.