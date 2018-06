Rodez (SID) - Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat den ersten deutschen Tageserfolg bei der 70. Auflage der Fernfahrt Paris-Nizza knapp verpasst. Der 25-Jährige vom Team Project-1t4i wurde im Schlusssprint der 178 Kilometer langen Etappe von Brive-la-Gaillarde nach Rodez Sechster. Der Etappensieg ging an den Belgier Gianni Meersman (Lotto-Belisol) vor dem Slowenen Grega Bole (Lampre) und Lieuwe Westra aus den Niederlanden (Vacansoleil).

Auf der mit fünf gewerteten Anstiegen bisher anspruchvollsten Etappe am Mittwoch wurde es zum Ende hektisch. Eine Vielzahl von Fahrern attackierte auf den letzten Kilometern, auch Routinier Andreas Klöden aus Mittweida (RadioShack) suchte sein Glück rund zwei Kilometer vor dem Ziel in einer Attacke, konnte sich aber nicht entscheidend vom Feld absetzen und trudelte am Ende des Hauptfeldes als 56. ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt weiter der Brite Bradley Wiggins (Sky) vor den US-Amerikanern Levi Leipheimer (QuickStep) und Tejay van Garderen (BMC). Bester Deutscher im Klassement ist Dominic Nerz aus Wangen (Liquigas) auf Rang 40.

Am Donnerstag findet die "Königsetappe" der diesjährigen Ausgabe von Paris-Nizza statt. Der 178,5 Kilometer lange Kurs verläuft von Onet-le-Château nach Mende und führt dabei über drei Anstiege der ersten Kategorie.