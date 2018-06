London (SID) - Die Staffel-Europameisterinnen Daniela Schreiber (Halle/Saale) und Lisa Vitting (Essen) haben beim olympischen Testwettbewerb der Schwimmer in London über 100 m Freistil die Norm für die EM in Debrecen (21. bis 27. Mai) unterboten. Schreiber schwamm in 54,55 Sekunden die zweitbeste Vorlaufzeit, Vitting folgte in 54,94 als Gesamtfünfte.

Die beiden, bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr als Mitglieder der 4x100-m-Freistilstaffel mit Bronze dekoriert, hatten am Montag im Aquatics Centre in der Olympiastadt über die doppelte Distanz die Qualifikation noch verpasst. 200-m-Spezialistin Silke Lippok, als WM-Achte auf ihrer Lieblingsstrecke bereits für die EM gesetzt, blieb über 100 m in 55,43 über der geforderten Zeit. Im internationalen Finale am Abend musste sich Schreiber in 54,76 nur der dänischen Weltmeisterin Jeanette Ottesen (54,14) geschlagen geben, Lippok wurde Sechste (55,44), Vitting Siebte (55,76).

Für die Essenerin Caroline Ruhnau reichte es in 2:30,86 Minuten über 200 m Brust nicht zur Normzeit. Über die halbe Distanz hatte sie sich aber bereits am Sonntag qualifiziert.

Kurzbahn-Vizeweltmeister Markus Deibler (Hamburg) gewann den internationalen Endlauf über 200 m Lagen in 1:59,97 Minuten, für die EM war er aufgrund seiner Vorjahresleistung bereits gesetzt. Dritter wurde der ebenfalls schon qualifizierte Essener Jan-David Schepers (2:00,12). Beide blieben unter der EM-Richtzeit.