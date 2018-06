Düsseldorf (dpa) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Mittwoch in sechs Bundesländern einen ersten Höhepunkt erreicht. Insgesamt haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 70 000 Beschäftigte beteiligt.

Allein in Nordrhein-Westfalen waren nach Angaben von Verdi mehr als 30 000 Beschäftigte im Ausstand. Der Nahverkehr fiel in vielen Städten an Rhein und Ruhr fast vollständig aus. Auf den Straßen stauten sich die Autos auf 150 Kilometern Länge. Die Taxibetriebe meldeten einen Ansturm.

Auch in Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg legten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. An diesem Donnerstag soll in Bayern, Hessen, Niedersachsen und Brandenburg gestreikt werden, sagte eine Sprecherin des Verdi-Bundesvorstands in Berlin. In Hannover soll die weltgrößte Computermesse CeBIT durch einen Streik bei Bussen und Bahnen getroffen werden.

Die bundesweite Warnstreik-Welle ist auf eine Woche angelegt. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber kritisierten die massiven Warnstreik als Provokation. Der Verhandlungsführer der Kommunalen Arbeitgeber, Thomas Böhle, sagte der «Passauer Neuen Presse» (Mittwoch), die Arbeitsniederlegungen seien von Anfang an geplant gewesen. Die Gewerkschaft Verdi erklärte, mit der «heftigen Warnung« solle ein schnelles Ergebnis der Tarifverhandlungen erreicht werden.

Kaum Busse, keine Bahnen, geschlossene Kitas, volle Mülltonnen: Der Warnstreik im öffentlichen Dienst traf in Nordrhein-Westfalen Millionen Menschen. In Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Münster und zahlreichen anderen Städten blieben Busse und Bahnen in den Depots. In Wuppertal stellte die Schwebebahn das Schweben ein. «Weit über 30 000 Menschen streiken, und es werden stündlich mehr», sagte der Sprecher von Verdi NRW, Günter Isemeyer.

Die Erwartungen der Gewerkschaft seien auch bei den zahlreichen Kundgebungen in verschiedenen Städten «mehr als erfüllt». «Köln ist für 24 Stunden zu, da geht keine Straßen- und keine U-Bahn raus.» Auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf fuhr keine Straßen- und keine U-Bahn. Die Streikenden hatten die Depots blockiert.

Vielerorts machten sich Berufspendler zu Fuß oder mit Fahrrädern auf den Weg zu den Bahnhöfen. Der Zugverkehr war nicht vom Streik betroffen. S-Bahnen und Regionalzüge fuhren nach Fahrplan.

Auch in Baden-Württemberg mussten am Mittwoch mehrere hunderttausend Menschen das Verkehrsmittel wechseln. Busse und Straßenbahnen blieben vielerorts in den Depots. Betroffen waren nach Angaben von Verdi Stuttgart, Esslingen und Karlsruhe. Arbeitsniederlegungen gab es auch in mehreren Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Verwaltungen. Allein in Stuttgart blieben nach Angaben der Stadt 85 Prozent aller städtischen Tageseinrichtungen für Kinder geschlossen.

In Thüringen legten nach Verdi-Angaben 500 Beschäftigte in Rathäusern, Landratsämtern und Bundeswehrkasernen die Arbeit nieder. Schwerpunkte des befristeten Ausstands waren Gera, Gotha und Erfurt.

Die Tarifverhandlungen sollen am kommenden Montag und Dienstag fortgesetzt werden. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Warnstreik-Ankündigung von Verdi für NRW

Verdi-Bundesvorstand über den Tarifkonflikt