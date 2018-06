Düsseldorf (dpa) - Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat am Morgen den Berufsverkehr in Nordrhein-Westfalen erheblich gestört. In Köln, Düsseldorf, Dortmund und zahlreichen anderen Städten blieben Busse und Bahnen in den Depots. In Köln fahren keine Straßen- und keine U-Bahn. In Düsseldorf traten mit Beginn des Warnstreiks am Morgen etwa 400 Straßenbahn- und Busfahrer der Rheinbahn in den Ausstand. Vielerorts machten sich Berufspendler zu Fuß oder mit Fahrrädern auf den Weg zu den Bahnhöfen. S-Bahnen und Regionalzüge fahren nach Fahrplan. Hochbetrieb herrscht an Taxiständen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.