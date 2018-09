Washington (dpa) - Mit drei frühen Siegen hat sich der US-Republikaner Mitt Romney bei den Vorwahlen am «Super Tuesday» an die Spitze des Bewerberfeldes gesetzt. Der Exgouverneur siegte nach Angaben von TV-Sendern in Virginia, Vermont und im Bundesstaat Massachusetts. Sein Rivale, der erzkonservative Ex-Senator Rick Santorum gewann nach Angaben des Senders Fox News in Oklahoma, in Tennessee lag er nach Auszählung der ersten Stimmen vor Romney. Exparlamentspräsident Newt Gingrich heimste den Sieg in seinem Heimatstaat Georgia ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.