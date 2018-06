Washington (dpa) - Ex-Parlamentspräsident Newt Gingrich sieht sich nach seinem Sieg bei den US-Vorwahlen in Georgia bereits als Herausforderer von Barack Obama.

Nach dem Sieg in seinem Heimatstaat setze er nun auf die anstehenden Abstimmungen in den Südstaaten Alabama und Mississippi sowie im Bundesstaat Kansas. Er sei ein Spätstarter, meinte Gingrich vor jubelnden Anhängern am Dienstagabend. «Es gibt viele Häschen, die umherlaufen», meinte er mit Blick auf seine republikanischen Rivalen. «Ich bin die Schildkröte». Zudem sei er der Einzige, der es in TV-Debatten mit Obama aufnehmen könne, fügte der 68-jährige Gingrich hinzu.

Gingrich hat im Vorwahlreigen der US-Republikaner bisher lediglich in zwei Bundesstaaten gewonnen. Als Favoriten im Republikanerrennen gelten der moderate Mitt Romney und der strikt konservative Rick Santorum.

Ergebnisse und Delegiertenzahlen bei CNN

Wahlkalender der «New York Times»

Umfrageergebnisse auf Real Clear Politics

Webseite von Mitt Romney

Webseite von Rick Santorum

Webseite von Ron Paul

Webseite von Newt Gingrich