Washington (dpa) - Das Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur ist auch nach zehn Vorwahlen am «Super Tuesday» nicht entschieden. Favorit Mitt Romney konnte zwar in mindestens fünf Bundesstaaten punkten - nach einem dramatischen Zweikampf unter anderem im besonders wichtigen Ohio.

Aber es gelang ihm nicht, sich entscheidend von seinem hartnäckigen Verfolger Rick Santorum abzusetzen. Der erzkonservative Ex-Senator brachte es auf drei Siege und ließ keinen Zweifel daran, dass er sich auf eine lange Fortsetzung der Vorwahl-Schlacht vorbereitet.

Damit bleibt weiter offen, wen die Partei bei der Präsidentschaftswahl im November als Kandidat gegen den demokratischen Amtsinhaber Barack Obama aufstellen wird.

Romney siegte am Dienstag klar in Massachusetts, Virginia, Vermont und Idaho. Ohio entschied er hauchdünn mit 38 Prozent der Stimmen für sich, Santorum kam hier auf 37 Prozent. Nach Auszählung von 68 Prozent der Stimmen hatte Romney auch in Alaska mit 33 Prozent der Stimmen die Nase vorn - gefolgt von Satorum mit 30 Prozent. Santorum gewann in Oklahoma, Tennessee und North Dakota. Ohio kommt als hart umkämpfter «Swing State» bei Präsidentenwahlen eine besondere Bedeutung zu. Ein Sieg in diesem Staat hat nach Einschätzung von Experten einen großen symbolischen Wert.

Ex-Parlamentspräsident Newt Gingrich gewann lediglich in Georgia, will aber trotzdem im Rennen bleiben. Nach dem Sieg in seiner Heimatstaat setzt er nun auf die anstehenden Abstimmungen in den Südstaaten Alabama und Mississippi sowie im Bundesstaat Kansas, wo bereits am kommenden Samstag abgestimmt wird. Auch der radikalliberale Kongressabgeordnete Ron Paul erweckte nicht den Eindruck, in näherer Zukunft aufgeben zu wollen. Er hoffte auf ein gutes Abschneiden bei der Abstimmung in Alaska.

Bei einem Auftritt in Steubenville (Ohio) feierte sich Santorum bereits als Sieger des Tages: «Wir haben im Westen gewonnen, im Mittelwesten und im Süden und wir sind bereit, überall in diesem Land zu gewinnen». Er stellte sich in seiner Rede als Außenseiter dar, der trotz geringer Ausgangschancen - vor allem wegen mangelnder finanzieller Ausstattung - große Erfolge feiern kann. «Es gab keinen einzigen Staat, in dem ich mehr Geld ausgegeben habe als die Leute, gegen die ich dort gewann», sagte er.

Romney seinerseits präsentierte sich demonstrativ als Herausforderer von Obama. «Ich stehe bereit, ... unser Land zum Wohlstand zu führen», sagte er vor jubelnden Anhängern in Boston (Massachusetts). Auf seine Rivalen ging der schwerreiche Geschäftsmann kaum ein.

Insgesamt ging es am «Super Tuesday» um 437 Delegierte für den Nominierungsparteitag der Republikaner im August. Das ist mehr als ein Drittel der Stimmen, die ein Bewerber dort benötigt, um zum Kandidaten gekürt zu werden.

Nach einer Zwischenrechnung des Senders CNN kam Romney am Dienstag insgesamt auf mindestens 373 Delegierte, während Santorum 157 zugeschrieben wurden. Gingrich kam demnach auf 99, Paul auf 60. Für die Nominierung sind 1144 Delegierte nötig.

Romney hatte vor Dienstag bereits acht Vorwahlen für sich entschieden: New Hampshire, Florida, Nevada, Maine, Arizona, Michigan, Wyoming und im Staat Washington. Santorum gewann in Iowa, Colorado, Minnesota und auch in Missouri. Gingrich hatte in South Carolina meisten Stimmen.

Ergebnisse und Delegiertenzahlen bei CNN

Wahlkalender der «New York Times»

Umfrageergebnisse auf Real Clear Politics

Webseite von Mitt Romney

Webseite von Rick Santorum

Webseite von Ron Paul

Webseite von Newt Gingrich