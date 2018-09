Washington (dpa) - US-Vorwahlkrimi: Rick Santorum und Mitt Romney haben sich am «Super Tuesday» in Ohio ein erbittertes Rennen geliefert. Nach Auszählung von gut 20 Prozent der Stimmen lag der erzkonservative Ex-Senator mit 39 Prozent vor dem moderateren Ex-Gouverneur, der 36 Prozent erreichte. Bereits zuvor hatte Romney nach Fernsehangaben das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur in Massachusetts, Virginia und Vermont für sich entschieden. Santorum gewann demnach in Oklahoma und Tennessee. Der frühere Parlamentspräsident Newt Gingrich gewann in Georgia.

