Washington (dpa) - Bei den wichtigen Vorwahlen der US-Republikaner in Ohio deutet sich ein knappes Rennen zwischen dem moderaten Mitt Romney und dem strikt konservativen Rick Santorum an. Nach ersten Prognosen des TV-Senders CNN kommt Romney auf 40 Prozent der Stimmen, Santorum auf etwa 36 Prozent. Ohio gilt als die mit Abstand wichtigste Abstimmung an diesem «Super Tuesday», bei dem in insgesamt zehn Bundesstaaten gewählt wird. Nach einer traditionellen Faustregel muss in dem hart umkämpften «Swing State» Ohio ein Kandidat unbedingt gewinnen, wenn er Präsident werden will.

