Offenbach (dpa) - Am Donnerstag regnet es im Osten und Süden zeitweise, dort fällt in höheren Lagen durchweg Schnee. Dabei sind in den östlichen Mittelgebirgen sind bis 10, am Alpenrand auch mehr als 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

Sonst gibt es bei wechselnder Bewölkung einzelne Regen-, im Bergland Schneeschauer, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad in Alpennähe und 9 Grad im Nordwesten. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen, an der See sowie in Gipfellagen mit starken bis stürmischen Böen.

Erst später am Tag flaut der Wind allmählich ab. In der Nacht zum Freitag lockert die Bewölkung im Norden teilweise auf, sonst kann besonders in den Mittelgebirgen und an den Alpen noch etwas Schnee fallen. Die Tiefsttemperaturen liegen meist zwischen Werten um 2 Grad an der Nordsee und 0 bis -4 Grad im Osten und Süden Deutschlands, streckenweise bildet sich Glätte.