Frankfurt/Main (dpa) - Die Aussicht auf ein gutes Ende beim Schuldenschnitt für Griechenland und positive Konjunkturdaten haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag beflügelt. Bis zum Mittag kletterte der Dax um 2,20 Prozent auf 6817 Punkte.

Der MDax stieg auch dank eines Kursfeuerwerks bei EADS um 3,06 Prozent auf 10 416 Punkte. Der TecDax legte um 1,32 Prozent auf 760 Punkte zu. Den Schub brachten laut Händlern Gerüchte, wonach die Annahmequote für den Tausch griechischer Anleihen höher als bisher erwartet ausfällt. «Es sieht so aus, als wenn es mindestens 66 Prozent werden», sagte Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank.

Positiv am Markt aufgenommen wurden auch Daten aus Deutschland, wo die Gesamtproduktion im Januar stärker als erwartet gestiegen war. Am frühen Nachmittag steht außerdem noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an, Experten rechnen aber nicht mit einer Zinssenkung. Die Entscheidung in Griechenland mache nun auch den Blick auf die Fundamentaldaten bei den Unternehmen wieder frei, so Halver.

Deutsche Post zogen nach der Bilanzpräsentation um 5,46 Prozent auf 13,63 Euro an und belegten damit den ersten Platz im Dax. Bankentitel standen vor der Griechenland-Entscheidung mit Gewinnen zwischen zwei und dreieinhalb Prozent ebenfalls weit oben auf dem Tableau. BMW legten nach überraschend vorgelegten Zahlen um rund anderthalb Prozent zu.

Henkel verteuerten sich nach Zahlen um 0,08 Prozent auf 49,19 Euro. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt, war aber unter den Erwartungen geblieben. Den MDax stützen unter anderem die hohen Kursgewinne von neun Prozent bei EADS. Fraport-Titel wurden zunächst durch eine schwache Bilanz für 2011 und eine gekappte Wachstumsprognose belastet. Im Handelsverlauf drehte das Papier jedoch ins Plus und verteuerte sich zuletzt um 1,18 Prozent auf 45,53 Euro.