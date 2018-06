Berlin (dpa) - Es sind nicht viele, die dem Bundespräsidenten a.D. Christian Wulff in diesen Tagen Respekt erweisen. Etwa Kenan Kolat, der Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. Er freut sich, beim Großen Zapfenstreich am Donnerstagabend dabei zu sein.

Und er würdigt Wulffs Eintreten für Integration und religiöse Toleranz. Auch aus der Bundeswehr kommen wohlwollende Worte. Für die Soldaten sei er ein «guter und fürsorglicher Bundespräsident» gewesen, sagt der Wehrbeauftragte Hellmut Königshaus.

Das ist es dann aber auch schon. Viel mehr ist von der Peinlichkeit die Rede, die Wulff dem Land mit einem Verzicht auf den Großen Zapfenstreich hätte ersparen können. Genüsslich werden die echten oder vermeintlichen Absagen aufgezählt, auch von Menschen, die wohl gar nicht eingeladen waren. Oder gerne abgesagt hätten, wenn sie eingeladen worden wären. Peinlich finden manche auch die fortgesetzte Debatte über Wulffs Ehrensold und darüber, ob ihm der festliche Abschied überhaupt zusteht. Vom letzten Akt einer «Hinrichtung» wird gesprochen.

Da regt sich auch Mitleid mit dem Mann, der noch gar nicht richtig angekommen war in seinem Amt als Präsident, und nach 20 Monaten wieder gehen musste. Wohl unvermeidlich, dass nun jede Liedzeile aus Wulffs Abschiedssongs beim Zapfenstreich daraufhin abgeklopft wird, ob sie für einen Hinweis auf die Gemütslage des Ex-Präsidenten taugt, oder zumindest für einen Kalauer. «Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu» heißt es etwa in dem Kirchentagslied «Da berühren sich Himmel und Erde», das er sich gewünscht hat. Über Wulffs Zukunft darf spekuliert werden.

Natürlich darf man auch die Frage stellen, wie zeitgemäß das militärische Zeremoniell preußischer Schule noch ist. Dem unter ebenfalls unrühmlichen Umständen zurückgetretenen Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat man den Großen Zapfenstreich jedenfalls nicht übelgenommen. Immerhin ein Bundespräsident, Gustav Heinemann, hat 1974 statt des Zapfenstreichs eine entspannte Bootsfahrt veranstaltet. Heinemann war im Gegensatz zu Wulff kein Freund des Militärischen. Vielleicht hätte er aber trotzdem Vorbild sein können für eine zivilere Form des Abschieds.

Das Zeremoniell ist Takt für Takt präzise festgelegt. Ein Spielmannszug und das Musikkorps der Bundeswehr führen den Großen Zapfenstreich aus. Oberstleutnant Volker Wörrlein, Chef des Stabsmusikkorps, hat den Ablauf nicht nur oft geprobt, sondern auch schon oft exerziert. Zunächst tritt die «Perlenkette» an, die Reihe der Fackelträger. Dann erklingt der «Yorksche Marsch». Die Kommandos sind eindeutig. «Stillgestanden» - «Augen gerade - aus» - «Rührt Euch» und schließlich «Helm ab zum Gebet».

Die Serenade umfasst die vom zu Ehrenden ausgewählten Musikstücke: Der «Alexandermarsch» von Andreas Leonhardt ist der Marsch der 1. Panzerdivision in Hannover. «Over the rainbow» ist durch Judy Garland bekannt geworden. Jüngere kennen das Stück womöglich nur in der anrührenden Version des extrem übergewichtigen und längst gestorbenen Hawaianers Israel Kamakawiwo'ole. Dann das schon zitierte «Da berühren sich Himmel und Erde» von Christoph Lehmann und die fast unvermeidliche Ode «An die Freude» von Ludwig van Beethoven.

Horst Seehofer, als Bundesratspräsident Gastgeber des Empfangs für Christian Wulff, ist wohl auch nicht der Mann, der ganz unbeeinflusst von den Stimmungen des Tages agiert. «Man nimmt seine Verantwortung wahr. Fertig», hatte er am Vortag erklärt. Begeisterung sieht anders aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel und das politische Berlin mussten diesen Abschied hinter sich bringen - irgendwie.

So treibt nun viele auch die Frage um, was Wulff denn mit dem Rest seines Berufslebens anfangen will. Freunde in der Politik hat er nur wenige. Und nur 15 Prozent der Deutschen können sich ein politisches Comeback vorstellen. Der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel empfahl ihm «gemeinnützige Arbeit».

Der nächste Bundespräsident wird nun voraussichtlich 20 Jahre älter sein - Debatten über jahrzehntelange Pensionsansprüche erübrigen sich. Aber die Frage, ob künftig das Staatsoberhaupt nicht auch in Deutschland direkt gewählt werden sollte, wird nach zwei gescheiterten Präsidenten nicht so schnell vom Tisch verschwinden.

Präsidialamt zum Ablauf des Zapfenstreichs