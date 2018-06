Berlin (dpa) - Falls es Christian Wulff gelockt haben sollte, in seiner Abschiedsrede zurückzuschlagen, gegen die, die ihn seit Monaten mit Häme und Kritik überschütten, dann hat er der Versuchung widerstanden.

Sogar ein Hauch von Humor war zu spüren, als der jüngste Ex-Bundespräsident der Republik den Dichter Wilhelm Busch zitierte - mit dem berühmten Satz: «Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.» Eigentlich habe er sich so einen Abschied ja für 2015 vorgestellt, aber erstens...

Enttäuscht wurden auch die, die ein Wort zum umstrittenen Ehrensold und zu den Pensionsansprüchen des 52-Jährigen erwartet hatten. Dazu schwieg sich Wulff in seiner kurzen Ansprache vor etwa 200 Gästen im Schloss Bellevue aus. Also auch kein Verzicht auf die 199 000 Euro im Jahr, die ihm viele nicht gönnen. Aber immerhin: «Ich gehe mit dem Gefühl der Neugier und der Vorfreude auf das, was kommt.» Und dann ging's in den Schlosspark zum Großen Zapfenstreich.

Der Himmel war noch nicht lange dunkel, die Fassade von Schloss Bellevue festlich beleuchtet. Für genau 200 geladene Gäste war auf dem Rasen Platz auf schlichten Stühlen. Es war richtig kalt. Wulff kam mit Frau Bettina und dem kleinen Sohn Linus erst eine gute Stunde zuvor aus Hannover. Der Abschied im Schloss fand ohne Öffentlichkeit statt.

Dann das Zeremoniell, Takt für Takt präzise festgelegt. Ein Spielmannszug und das Musikkorps der Bundeswehr führen den Zapfenstreich aus. Oberstleutnant Volker Wörrlein, Chef des Stabsmusikkorps, hat den Ablauf schon oft exerziert. Zunächst tritt die «Perlenkette» an, die Reihe der Fackelträger. Dann erklingt der «Yorksche Marsch». Die Kommandos sind eindeutig. «Stillgestanden», «Augen geradeaus», «Rührt Euch» und schließlich «Helm ab zum Gebet».

Die Serenade umfasst vier Musikstücke: Der «Alexandermarsch» von Andreas Leonhardt ist der Marsch der 1. Panzerdivision in Hannover. «Over the rainbow» ist durch Judy Garland bekannt geworden. Jüngere kennen das Stück womöglich nur in der anrührenden Version des Hawaiianers Israel Kamakawiwo'ole. Dann «Da berühren sich Himmel und Erde» von Christoph Lehmann und die fast unvermeidliche Ode «An die Freude» von Ludwig van Beethoven.

Es waren nicht viele, die dem Bundespräsidenten a.D. in diesen Tagen Respekt erwiesen. Bundesratspräsident Horst Seehofer tat es am Donnerstagabend auf eine Weise, die Wulff gefallen haben dürfte. «Wichtig war Ihnen der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft - zwischen Arm und Reich, Alt und Jung, Behinderten und Nichtbehinderten, Ost und West, Einheimischen und Zugewanderten.»

Auch Kenan Kolat, der Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, freute sich, beim Zapfenstreich dabei zu sein. Und er würdigte Wulffs Eintreten für Integration und religiöse Toleranz. Auch vom Wehrbeauftragten Hellmut Königshaus kamen wohlwollende Worte. Aber im Hintergrund hörte man auch viele Kritiker, die, keine 200 Meter vom Schloss entfernt, mit Vuvuzela-Tröten ihrem Ärger Luft machten.

Viel war zuvor von Peinlichkeit die Rede, die Wulff dem Land mit einem Verzicht auf den Zapfenstreich hätte ersparen können. Genüsslich wurden die Absagen aufgezählt - auch von Menschen, die wohl gar nicht eingeladen waren. Oder gerne abgesagt hätten, wenn sie eingeladen worden wären. Peinlich finden manche auch die fortgesetzte Debatte über Wulffs Ehrensold und darüber, ob ihm der festliche Abschied überhaupt zusteht. Vom letzten Akt einer «Hinrichtung» wurde gesprochen.

Da regt sich auch Mitleid mit dem Mann, der noch gar nicht richtig angekommen war in seinem Amt, und nach 20 Monaten wieder gehen musste. Wohl unvermeidlich, dass nun jede Liedzeile aus Wulffs Abschiedssongs daraufhin abgeklopft wurde, ob sie für einen Hinweis auf seine Gemütslage taugt, oder zumindest für einen Kalauer. «Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu» heißt es etwa im Kirchentagslied «Da berühren sich Himmel und Erde».

Seehofer, an diesem Abend der Gastgeber, ist wohl auch nicht der Mann, der ganz unbeeinflusst von den Stimmungen des Tages agiert. «Man nimmt seine Verantwortung wahr. Fertig», hatte er am Vortag erklärt. Begeisterung sieht anders aus. Kanzlerin Angela Merkel und das politische Berlin mussten diesen Abschied hinter sich bringen - irgendwie.