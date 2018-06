Berlin (dpa) - Überschattet von lautstarken Protesten hat sich der bisherige Bundespräsident Christian Wulff endgültig in den Ruhestand verabschiedet. Der traditionelle Große Zapfenstreich im Garten des Präsidialamtes wurde am Abend immer wieder durch Wulff-Gegner vor den Toren des Schlosses gestört. Solche Proteste gab es bei einem Politiker-Abschied in der jüngeren Geschichte noch nie. Drei Wochen nach dem Rücktritt äußerte Wulff bei einem Empfang in Schloss Bellevue «Bedauern» darüber, dass er seine Amtszeit nicht zu Ende bringen konnte. Die Bundesregierung war durch Kanzlerin Angela Merkel und mehrere Minister vertreten.

