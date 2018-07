Berlin (dpa) - Der bisherige Bundespräsident Christian Wulff hat zum Abschied noch einmal für eine Gesellschaft geworben, in der auch Platz für andere Kulturen ist.

«Vielfalt, Weltoffenheit, Freiheit und sozialer Ausgleich - das macht unser Land aus und stark», sagte Wulff dem vorab verbreiteten Redetext zufolge am Donnerstagabend bei einem Empfang in Schloss Bellevue. Der «Dialog der Kulturen» sei dabei von entscheidender Bedeutung. Anschließend sollte Wulff mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet werden.

Auf die Umstände seines Rücktritts vor drei Wochen ging der Ex-Präsident laut Redemanuskript nicht ein. Auch zu der Kritik an seinem künftigen «Ehrensold» von annähernd 200 000 Euro pro Jahr äußerte sich das bisherige Staatsoberhaupt nicht. Gegen Wulff ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts, dass er in seiner Zeit als niedersächsischer CDU-Ministerpräsident von einem befreundeten Unternehmer geldwerte Vorteile in Anspruch nahm.

Wulff äußerte dem Manuskript zufolge jedoch Bedauern, dass er seine Amtszeit von fünf Jahren nicht zu Ende bringen konnte. Wörtlich sagte er: «Diesen Anlass hatte ich mir für das Jahr 2015 vorstellen können. Nun ist es anders gekommen.» Er erinnerte an einen Spruch des Dichters Wilhelm Busch: «Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.» Seinem Nachfolger wünsche er «eine glückliche Hand für Deutschland und breite Unterstützung».

Weiter sagte Wulff, Deutschland brauche eine «politische Kultur, in der die Menschen die Demokratie als wertvoll erkennen und sich gerne für die Demokratie einsetzen». Ausdrücklich bedankte er sich nicht nur bei Bundesregierung und Parlamenten, sondern auch bei «allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer so aktiven Bürgergesellschaft». Er dankte auch seiner Frau Bettina, die Deutschland «auf großartige Weise überzeugend repräsentiert» habe.

Zu seiner persönlichen Zukunft sagte Wulff nur: «Ich gehe mit dem Gefühl der Neugier und der Vorfreude auf das, was kommt.» In 37 Jahren politischer Karriere habe er «Höhen und Tiefen» erlebt. Vor allem habe er aber die Erfahrung gemacht, «dass es wichtig und letztlich erfüllend ist, sich politisch zu engagieren». «Ich ermutige gerade junge Menschen, sich auf das Wagnis Politik einzulassen.»

