Berlin (AFP) - (AFP) Bundesratspräsident Horst Seehofer (CSU) hat anlässlich der Verabschiedung des zurückgetretenen Bundespräsidenten Christian Wulff dessen Verdienste in seiner kurzen Amtszeit gewürdigt. Es sei Wulff um ein Deutschland gegangen, "das offen ist für die Vielfalt der Traditionen und Kulturen", sagte Seehofer am Donnerstag laut Redetext auf einem Empfang anlässlich des Großen Zapfenstreichs für Wulff in Berlin. "Hierfür haben Sie wichtige Impulse gegeben", fuhr Seehofer an Wulff gewandt fort.