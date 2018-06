Abidjan (AFP) - (AFP) Drei Monate nach der Parlamentswahl in der Elfenbeinküste ist Ministerpräsident Guillaume Soro am Donnerstag gemeinsam mit seinem Kabinett zurückgetreten. Während einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie richtete sich Soro an Staatspräsident Alassane Ouattara und begründete seinen Rücktritt damit, dass ihm die Wahl zum Abgeordneten nicht erlaube, weiter als Regierungschef zu amtieren.