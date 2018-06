Athen (dpa) - Griechenland zählt die Stunden bis zum Ende der Zustimmungsfrist für den Schuldenschnitt. Bis zum späten Abend können sich Halter griechischer Staatsanleihen melden, falls sie sich am Forderungsverzicht beteiligen wollen. Der Ausgang ist ungewiss. Griechische Experten mit guten Kontakten zum Finanzministerium sehen eine Zustimmungsquote von etwa 60 Prozent. Ein Mitarbeiter des Finanzministeriums sagte der dpa, man sei sich sicher, dass am Ende mehr als 75 Prozent zusammenkämen. Morgen am Nachmittag wollen die Euro-Finanzminister in einer Telefonkonferenz beraten.

