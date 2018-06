Athen (dpa) - Die Zustimmungsfrist für die freiwillige Beteiligung von Investoren am griechischen Schuldenschnitt ist am Donnerstagabend abgelaufen. Athen hat zumindest das Minimalziel erreicht: Eine ausreichende Beteiligung der privaten Gläubiger am Schuldenschnitt ist sicher.

Athen kann mit einer Entlastung von über 100 Milliarden Euro planen. «Wir haben gerade die 75 Prozent übertroffen und es geht weiter nach oben», hatte ein Mitarbeiter des griechischen Finanzministers Evangelos Venizelos am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur dpa gesagt.

Nach Medienberichten könnte sogar die wichtige 90-Prozent-Hürde genommen werden. Der allgemein gut informierte griechische Nachrichtensender Skai berichtete am Abend, zum Schuldenschnitt hätten sich Halter von Anleihen im Wert von 195 Milliarden Euro bereiterklärt. Insgesamt geht es bei dem Umtausch um ein Anleihevolumen von insgesamt 206 Milliarden.

Das Finanzministerium erklärte auf dpa-Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erneut, das offizielle Ergebnis werde am Freitagvormittag vorliegen. Wie es dann konkret weitergeht, dürfte nach Beratungen von Finanzminister Venizelos mit seinen Amtskollegen aus den anderen 16 Euroländern bekanntwerden.