Maranello (SID) - Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo setzt nach den schwachen Vorstellungen bei den Testfahrten auf einen langen Atem bei seiner Scuderia. "Das wird die längste Weltmeisterschaft in der Geschichte der Formel 1 werden. Und man kann nach einem Rennen ganz sicher noch keine Schlüsse ziehen", sagte Montezemolo nach einem Gespräch mit den Spitzenleuten des Formel-1-Teams in Maranello der hauseigenen Ferrari-Webseite.

Montezemolo, der noch am Dienstag bei einem Auftritt auf dem Genfer Auto-Salon Erklärungen und schnelle Lösungsvorschläge von seinen Technikern um Teamchef Stefano Domenicali gefordert hatte, glaubt an die Fähigkeiten seiner Mannschaft. "Ich habe ein Team gesehen, das sehr konzentriert und entschlossen ist. Ich habe bei Domenicali und unseren Ingenieuren die große Sehnsucht gesehen, zu zeigen, was sie wert sind, und auf ein Winterprogramm zu reagieren, in dem wir unsere Ziele nicht erreicht haben", sagte Montezemolo.

Zuletzt war bereits spekuliert worden, dass Ferrari kurzfristig noch ein geändertes Chassis bauen könnte, das aber dann auch noch die vorgeschriebenen Crashtests bestehen müsste. Allerdings drängt die Zeit, denn schon am Wochenende werden die beiden F2012 für Fernando Alonso und Felipe Massa nach Melbourne verschickt. Laut Ferrari-Webseite werden die Autos erst nach dem vierten Rennen in Bahrain wieder nach Maranello zurückkehren. Vor dem Europa-Auftakt am 13. Mai in Barcelona finden Anfang Mai in Mugello die einzigen Testfahrten während der gesamten Saison statt.