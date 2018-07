Berlin (dpa) - Amerika soll es also sein. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Arne Friedrich spielt ab sofort in der nordamerikanischen Major League Soccer MLS.

Vor zwei Wochen bestand der 32-Jährige bereits den Medizincheck bei seinem neuen Arbeitgeber - angesichts seiner jüngeren Leidensgeschichte ein durchaus erwähnenswerter Fakt. Trotz einer Bandscheiben-Operation und zahlreichen Behandlungen hatte Friedrich in der Bundesliga zuletzt immer wieder gegen Rückenprobleme kämpfen müssen. Schon wurde über sein Karriereende spekuliert.

Am Freitag fliegt Friedrich nun in seine neue Wahlheimat Chicago, wo er einen Einjahres-Vertrag erhält. «Als großer USA-Fan freue ich mich besonders, dass mich mein erstes Engagement im Ausland in so eine großartige Stadt wie Chicago führt», schrieb der Defensivmann auf seiner Homepage. «Nach langer Überlegung reifte der Entschluss, mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.»

Die Rückkehr von Arne Friedrich ins Profigeschäft zum jetzigen Zeitpunkt überrascht. Mit seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg nach dem Abstieg von Hertha BSC aus der Bundesliga im Sommer 2010 wurden die Verletzungen immer schlimmer und die Auszeiten immer länger. Nach mageren 15 Bundesligaspielen für seinen neuen Verein wurde Friedrichs Vertrag auf eigenen Wunsch hin aufgelöst.

Schon häufiger in seiner Karriere schien Friedrich abgemeldet, doch der «ewige Arne» gab nie auf. Nach der Heim-WM 2006 wurde er als Rechtsverteidiger zunächst durch junge aufstrebende Kräfte verdrängt. Die Europameisterschaft 2008 begann er als Ersatzmann. Erstmals im Viertelfinale eingesetzt, schaltete Friedrich dann Portugals Superstar Cristiano Ronaldo aus. Und Friedrich marschierte mit dem Team bis ins Finale gegen Spanien. Auch vor der WM 2010 in Südafrika rechnete kaum jemand mehr mit dem meist bieder spielenden Verteidiger. Doch in Südafrika stieg Friedrich sogar zur Führungskraft auf: «Er führt die jüngeren Spieler, ist laut», lobte Bundestrainer Joachim Löw damals.

Jetzt will es Friedrich nochmals wissen. Angebote aus der Bundesliga und Europa habe es genug gegeben. Dennoch hat er sich «für den Sprung über den großen Teich entschieden», verkündete der 82-malige Nationalspieler. In den USA wird er seinen ehemaligen Auswahlkollegen Torsten Frings treffen, der für den Toronto FC aufläuft. Am 17. März bestreitet Chicago Fire - auch der ehemalige Stuttgarter Pavel Pardo steht hier unter Vertrag - in Montreal das erste Saisonspiel.

Fire-Coach Frank Klopas freut sich sehr auf seinen «großartigen Neuzugang» aus Germany. «Er hat eine unglaubliche Erfahrung, verfügt über eine Gewinner-Mentalität und kann das Team pushen. Wir haben ihn eindringlich untersucht. Er ist gesund und ready to go»», sagte Klopas. So viel Positives hat Friedrich zuletzt selten über sich gehört. An ein Comeback in der Nationalmannschaft glaubt Friedrich trotzdem nicht. «Ich rechne nicht damit», sagte er dem «Kicker», «aber wenn der Trainer mich braucht, wäre ich der letzte, der ihm absagt.»

Homepage Arne Friedrich