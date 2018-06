Frankfurt/Main (SID) - Das Fehlverhalten einiger ihrer Fans kommt die Bundesligisten Bayern München und 1. FC Nürnberg teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat gegen den Club eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verhängt. Rekordmeister Bayern muss 11.000 Euro bezahlen. Beide Klubs haben dem Urteil bereits zugestimmt.

Nürnberg droht im Wiederholungsfall ein Teilausschluss der Öffentlichkeit, eine Platzsperre oder eine Spielansetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einige Minuten nach der Niederlage im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Zweitligist Greuther Fürth waren am 20. Dezember etwa 150 Nürnberger Fans in den Innenraum des Frankenstadions eingedrungen und Richtung Gästeblock gestürmt. Teilweise öffneten die Fans dabei Stadiontore. Der Polizei gelang es aber, die Anhänger wieder in ihren Block zurückzudrängen.

Bayern-Fans legte der DFB mehrere, allerdings nicht ganz so schwerwiegende Vergehen zur Last. In der Nachspielzeit des Spiels bei Borussia Mönchengladbach am 20. Januar wurden im Münchner Block ein bengalisches Feuer sowie ein Böller gezündet. Vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am 18. Februar zündeten die Anhänger des Rekordmeisters eine Rauchbombe, in der 53. Minute der Begegnung ein bengalisches Feuer. Zudem wurden am 8. Februar vor dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart zwei bengalische Feuer und mehrere Rauchkörper im Bayern-Block entzündet.