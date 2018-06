Reggio Calabria (dpa) - In Süditalien sind 93 Mitglieder der kalabrischen Mafia in einem Massenprozess zu insgesamt 568 Jahren Haft verurteilt worden. Die höchste von einem Richter in Reggio Calabria verhängten Freiheitsstrafe gegen Mitglieder der 'Ndrangheta belief sich dabei auf 14 Jahre und acht Monate für den Mafia-Boss Giuseppe Commisso. Wie bereits bei einem im November in Mailand abgeschlossenen Massenverfahren ging es um ein rund um die lombardische Metropole aufgebautes Netz der süditalienischen 'Ndrangheta. Dieses war 2010 von der Polizei zerschlagen worden.

