Köln (SID) - In Abwesenheit der Titelverteidiger Sabrina Mockenhaupt (LG Sieg) und Steffen Uliczka (TSV Kronshagen) gibt es bei deutschen Crosslauf-Meisterschaften der Leichtathleten am Sonntag in Ohrdruf/Thüringen keine Favoriten. Zu den Titelaspiranten bei den Männern zählen über 9900 Meter Musa Roba-Kinkal (SC Gelnhausen), bei den Frauen über 5200 m Simret Restle (PSV GW Kassel). Etliche Läufer haben die Wintersaison im Olympiajahr mit den vier Wochen zuvor stattfindenden Europameisterschaften bereits beendet.