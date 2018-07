Los Angeles (dpa) - Whitney Houstons Tochter wird das gesamte Vermögen der verstorbenen Sängerin erben. In Houstons Testament, das am Mittwoch in der US-Sendung «Inside Edition» in Auszügen veröffentlicht wurde, wird Bobbi Kristina (19) als Alleinerbin aufgeführt.

Dem Dokument zufolge soll das Bargeld nach und nach der einzigen Tochter zukommen, wenn sie 21, 25 und 30 Jahre alt ist. Houstons Mutter ist als Testamentsvollstreckerin benannt, Kristinas Vater, der Sänger Bobby Brown (43), kommt in dem Testament nur am Rande vor.

Houston war am 11. Februar im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills gestorben. Der Autopsiebericht liegt noch nicht vor.

Die Sängerin hatte das Testament kurz vor der Geburt ihrer Tochter im Februar 1993 verfasst und im April 2000 aktualisiert. Damals war sie noch mit Brown verheiratet. Das Paar hatte sich 2007 nach 15-jähriger Ehe getrennt. Brown wird von Freunden und Houstons Familie für die Probleme der Sängerin mit Drogen und Medikamenten verantwortlich gemacht.

