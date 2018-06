Paris (dpa) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS hat dank hervorragender Flugzeugverkäufe seinen Gewinn im abgelaufenen Jahr fast verdoppelt. Der Überschuss kletterte um 87 Prozent auf gut eine Milliarde Euro, wie der Mutterkonzern des Flugzeugbauers Airbus in Paris mitteilte. Den Aktionären winkt deshalb eine gut doppelt so hohe Dividende wie im Vorjahr: Sie soll von 22 auf 45 Cent je Aktie steigen. Für das laufende Jahr stellte der scheidende Vorstandschef Louis Gallois weitere Steigerungen bei Umsatz und Gewinn in Aussicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.