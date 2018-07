Paris (dpa) - Knapp zwölf Jahre nach dem Concorde-Absturz bei Paris hat ein neuer Prozess um die Schuldfrage begonnen. Ein Berufungsgericht in Versailles soll in den kommenden neun Wochen endgültig klären, wer die Verantwortung für das folgenschwere Flugzeugunglück trägt.

Bei dem Absturz des Überschalljets am 25. Juli 2000 waren 113 Menschen ums Leben gekommen - darunter 97 Deutsche. Die schleswig-holsteinische Reederei Deilmann hatte den Flug nach New York gechartert. Dort sollte eine Kreuzfahrt beginnen.

In dem ersten Verfahren hatte ein Gericht am 6. Dezember 2010 die Mitschuld der US-Fluggesellschaft Continental Airlines festgestellt. Die französischen Richter bestätigten in erster Instanz die These, dass die Concord Feuer gefangen hatte, weil sie beim Start über eine Titan-Lamelle gerollt war, die von einer Continental-Maschine abgefallen war. Die aufgewirbelte Lamelle schlug in die Tanks der Concorde ein. Die Richter verurteilten Continental Airlines zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 000 Euro. Ein Mitarbeiter bekam 15 Monate Haft auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung.

Alle anderen Angeklagten wurden damals freigesprochen, darunter auch drei ehemalige Mitarbeiter der französischen Luftfahrtbehörde DGAC und des Concorde-Herstellers Aérospatiale. Ihnen war vorgeworfen worden, nicht vor möglichen Risiken des von Air France betriebenen Flugzeugs gewarnt zu haben. Im dem am Donnerstagnachmittag eröffneten Berufungsprozess könnten sie nun doch verurteilt werden. Bislang sind bis zum 9. Mai Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Prozesstag sollte es zunächst nur um Verfahrensfragen gehen.

