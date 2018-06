Paris (dpa) - Knapp zwölf Jahre nach dem Concorde-Absturz bei Paris hat ein neuer Prozess um die Schuldfrage begonnen. Ein Berufungsgericht in Versailles soll in den kommenden neun Wochen endgültig klären, wer die Verantwortung für das folgenschwere Flugzeugunglück trägt.

Bei dem Absturz des Überschalljets am 25. Juli 2000 waren 113 Menschen ums Leben gekommen - darunter 97 Deutsche. Die schleswig-holsteinische Reederei Deilmann hatte den Flug nach New York gechartert. Dort sollte eine Kreuzfahrt beginnen.

In dem ersten Verfahren hatte ein Gericht am 6. Dezember 2010 der US-Fluggesellschaft Continental Airlines und einem ihrer Mitarbeiter die Schuld zugeschrieben. Die Richter folgten der These, dass der Überschalljet beim Start über eine Titan-Lamelle gerollt war, die von einer Continental-Maschine abgefallen war. Dabei platzte nach Einschätzung von Flugunfallermittelern ein Reifen der Concorde, Gummiteile durchschlugen einen Tank und der ausströmende Treibstoff ging in Flammen auf.

Der Continental-Mitarbeiter, der die Titan-Lamelle angebracht hatte, wurde in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Continental Airlines soll eine Geldstrafe in Höhe von 200 000 Euro sowie eine Million Euro Schadenersatz an Air France zahlen. Der französischen Gesellschaft gehörte Flugzeug.

US-Konkurrent Continental ist hingegen weiter der Auffassung, dass die Concorde bereits brannte, bevor sie über das Metallteil fuhr. Anwalt Olivier Metzner kündigte am Donnerstag in Versailles an, zahlreiche neue Zeugen für diese These zu haben. Er hoffe, dass der Berufungsprozess sauberer verlaufen werde als das erste Verfahren, sagte er.

Alle anderen Angeklagten waren damals freigesprochen worden, darunter auch drei ehemalige Mitarbeiter der französischen Luftfahrtbehörde DGAC und des Concorde-Herstellers Aérospatiale. Ihnen war ursprünglich vorgeworfen worden, nicht vor möglichen Risiken des Flugzeugs gewarnt zu haben. Im dem am Donnerstagnachmittag eröffneten Berufungsprozess könnten sie nun doch zur Verantwortung gezogen werden.

Als Rechtsnachfolger des Concorde-Herstellers Aérospatiale verurteilte das Gericht 2010 nur EADS, sich wegen Fahrlässigkeit beim Brandschutz zu 30 Prozent an dem Schadenersatz für einige Nebenkläger zu beteiligen. Das Unternehmen hat wie Continental Berufung eingelegt.

Die Katastrophe im Sommer 2000 hatte das Ende der Concorde eingeläutet. Die französischen und britischen «Donnervögel», die in nur dreieinhalb Stunden von Europa nach New York flogen, wurden 2003 aus dem Betrieb genommen. Bislang sind bis zum 9. Mai Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Prozesstag sollte es zunächst nur um Verfahrensfragen gehen.

