Dakar (AFP) - (AFP) Wegen der Kämpfe in Mali zwischen Tuareg-Rebellen und der Armee sind nach Angaben der UNO mehr als 172.000 Menschen auf der Flucht. Wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Donnerstag mitteilte, flohen seit Beginn der Auseinandersetzungen im Januar mehr als 90.000 Menschen ins Ausland, vor allem in die Nachbarländer Mauretanien, Burkina Faso und Niger. Bei den rund 82.000 anderen Flüchtlingen handelte es sich demnach um Binnenflüchtlinge innerhalb Malis.