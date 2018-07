München (dpa) - Das Handwerk in Deutschland ist im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit dem Boom durch die Wiedervereinigung nicht mehr. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks geht von einem Umsatzplus von sechs bis sieben Prozent aus - das ist noch mehr als zuletzt erwartet. Die genauen Zahlen gibt das Statistische Bundesamt in der kommenden Woche bekannt. Im laufenden Jahr rechnet das Handwerk auch dank der Energiewende mit weiterem Wachstum.

