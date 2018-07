London (dpa) - Die britische Queen Elizabeth II. (85) hat ihre Tour zum 60. Thronjubiläum durch Großbritannien mit Herzogin Kate (30) an ihrer Seite begonnen.

Die beiden Frauen fuhren am Donnerstag mit dem Zug von London in die englische Stadt Leicester und wurden dort von Tausenden Schaulustigen begrüßt. Mit dabei war auch der Ehemann der Queen, Prinz Philip (90). Während die Queen und Prinz Williams Frau Kate sich unter anderem eine Modenschau von Studenten ansehen wollten, plante Philip, eine örtliche Hilfsorganisation zu besuchen.

Sechzig Jahre, nachdem sie Königin wurde, reist die Queen in den kommenden Monaten durch das Vereinigte Königreich. Der letzte Stopp ist am 26. Juli im Südosten Englands. Touren in Länder des Commonwealth, deren Staatsoberhaupt sie ebenfalls ist, hat sie an jüngere Familienmitglieder abgegeben. Am ersten Juni-Wochenende wird sie ein ganzes Wochenende in London gefeiert. Kates Mann William (29) ist derzeit im Rahmen seiner Ausbildung zum Hubschrauberpiloten auf den Falkland-Inseln.