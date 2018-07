Ex-Präsident Wulff wird mit Großem Zapfenstreich verabschiedet

Berlin (dpa) - Knapp drei Wochen nach seinem Rücktritt wird Ex-Bundespräsident Christian Wulff heute in Berlin mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Teilnehmen werden Kanzlerin Angela Merkel und die meisten ihrer Minister. Rot-Grüne Spitzenpolitiker und Wulffs Vorgänger im höchsten Staatsamt bleiben dem Zapfenstreich aber fern. Auch Wulffs mutmaßlicher Nachfolger Joachim Gauck wird fehlen. Überschattet wird die militärische Feier von massiver Kritik und zahlreichen Absagen: Die Ehrung ist wegen der Umstände des Rücktritts und der Vorwürfe gegen Wulff umstritten.

Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst trifft auch CeBIT

Hannover (dpa) - Mit Schwerpunkten in Bayern und im Raum Hannover haben die Warnstreiks im Tarifkampf für den öffentlichen Dienst die nächste Runde eröffnet. Busse und Bahnen in Hannover blieben im Depot - davon ist auch die weltgrößte Computermesse CeBIT betroffen. In Baden-Württemberg, Hessen, Berlin, Brandenburg und Bremen sind Verdi zufolge ebenfalls Aktionen geplant. Die Gewerkschaft fordert 6,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen, mindestens aber ein Plus von 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Zeitung: Frauen doppelt so oft von Niedriglohn betroffen wie Männer

Berlin (dpa) - Frauen sind von Niedriglöhnen doppelt so häufig wie Männer betroffen. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, über die die «Saarbrücker Zeitung» berichtete. Demnach verdiente 2010 jede dritte vollzeitbeschäftigte Frau weniger als 1802 Euro brutto im Monat. Das ist die Summe, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in jenem Jahr als Niedriglohnschwelle definiert wurde. Von den Männern war demnach nur jeder sechste von Niedriglohn betroffen.

US-General: Obama lässt militärische Optionen für Syrien prüfen

Washington (dpa) - Angesichts des endlosen Blutvergießens in Syrien lässt US-Präsident Barack Obama laut US-Generstabschef Martin Dempsey auch militärische Optionen prüfen. Dazu zählten humanitäre Missionen, die Überwachung der Seewege, Flugverbotszonen und begrenzte Luftschläge. Die verschiedenen Möglichkeiten seien aber noch nicht mit Obama direkt diskutiert worden, sondern mit seinem Team von Sicherheitsberatern. Auch gebe es noch keine Detailplanung. US-Verteidigungsminister Leon Panetta warnte jedoch vor einem militärischen Eingreifen, da es den Bürgerkrieg verschlimmern könnte.

De Maizière: Streit über Freiwilligendienst-Besteuerung vermeiden

Saarlouis (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will einen öffentlichen Streit über eine mögliche Besteuerung der Freiwilligendienste vermeiden. Der Dienst mit einem Verdienst von rund 1000 Euro monatlich sei «sehr attraktiv», sagte der Minister in Saarlouis. Er werde dafür kämpfen, dass dies so bleibe. Finanzminister Wolfgang Schäuble hatte mit seinem Vorstoß für eine Besteuerung der Freiwilligendienste einen Sturm der Entrüstung auch im Regierungslager ausgelöst.

Internet des Vatikans möglicherweise von Hackern blockiert

Rom (dpa) - Die Internet-Seiten des Vatikans sind möglicherweise von Hackern blockiert worden. Während die Website des Heiligen Stuhls ( www.vatican.va) am Nachmittag zeitweise nicht aufrufbar war, bekannte sich die Hackergruppe «Anonymous Italia» zu einem Angriff darauf. Dieser sei eine «Antwort auf die Doktrinen, die Liturgien sowie auf die absurden und anachronistischen Gebote» der römisch-katholischen Kirche, hieß es in einem Anonymous-Blog. Der Vatikan äußerte sich zunächst nicht zu diesem Hackerangriff.