Oslo (AFP) - (AFP) Französische und norwegische Polizisten haben den Vater des rechtsextremen Attentäters Anders Behring Breivik befragt, der vergangenen Sommer in Norwegen 77 Menschen tötete. Bei der 13-stündigen Vernehmung am Mittwoch in der südfranzösischen Stadt Carcassonne sei Jens Breivik überwiegend zur Kindheit seines Sohnes und zu ihrem Verhältnis befragt worden, sagte der norwegische Ermittler Christian Hatlo der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der ehemalige Diplomat Jens Breivik lebt seit dem Beginn seiner Rente in einem Dorf in Südfrankreich.