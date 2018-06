London (dpa) - Erwachsene toben sich in London bei Kinderspielen wie Ticken aus. Die Firma «The Fun Fed» bietet Burnout gefährdeten Managern ebenso wie Studenten und jedem nach Spaß Hungernden Schulhof-Spielchen an: Fangen, «Mord im Dunkeln» und «Löwe und Gazelle».

«Erwachsene verlieren ein bisschen den Sinn fürs Spaßhaben, das ist so schade. Wir wollten eine Atmosphäre kreieren, in der man befreit das Haar locker fallen lässt und laut lachen kann», erklärt eine «Fun Fed»-Sprecherin die Geschäftsidee. Im Programm stehen auch 90-minütige Workshops für Singen («bis es dir die Socken auszieht») und Tanzen («als würde dich niemand sehen»). Die Coaches lassen sich auch für Geburtstage oder Team Building in Firmen buchen. Expansionspläne in andere Länder gebe es nicht - noch nicht.