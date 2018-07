Buxtehude (dpa) - Die Nächte durchtanzen kann man wunderbar in Hamburg, Berlin oder Köln. In Buxtehude kann man dafür die Nächte durchschmökern - und zwar ganz allein in einer Buchhandlung. Denn in der kleinen Stadt im Alten Land können Lesefans am Wochenende den Laden «Schwarz auf Weiß» nächteweise mieten.

In einem gemütlichen Gästebett können sie zwischen Krimis, Liebesroman und Sachbüchern übernachten und stundenlang ungestört in allen Werken blättern. «Die Idee entstand, weil wir in einer Woche drei Kunden hatten, die gesagt haben, dass sie sich hier mal gerne einschließen lassen würden», sagte Mitarbeiterin Zenita Ahrens. Seit zwei Jahren bietet der Laden den nächtlichen Lesespaß an. Anfangs verbrachten Kunden dort sporadisch mal eine Nacht, inzwischen sind die Wochenenden immer ausgebucht - jetzt schon wieder bis Juni.