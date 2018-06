Berlin (dpa) - Deutlich über 30 000 Beschäftigte haben am Donnerstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst teilgenommen.

Arbeitsniederlegungen gab es in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen und Bremen, wie eine Verdi-Sprecherin in Berlin mitteilte. Lahmgelegt waren vielerorts Busse und Bahnen, Kindergärten und die Müllabfuhr.

Mit den Warnstreiks soll der Forderung nach 6,5 Prozent mehr Geld für die bundesweit rund zwei Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen Nachdruck verliehen werden.

Ein Streik-Schwerpunkt war Hannover: Dort blieben Busse und Bahnen in den Depots. Leidtragende waren hunderttausende Pendler und zehntausende Besucher der Computermesse CeBIT. Die Warnstreiks sollen nach Angaben der Verdi-Sprecherin am Freitag in Teilen von Baden-Württemberg sowie in Niedersachsen und Bremen fortgesetzt werden.

