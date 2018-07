Hannover (dpa) - Mit Schwerpunkten in Bayern und im Raum Hannover haben die Warnstreiks im Tarifkampf für den öffentlichen Dienst am Morgen die nächste Runde eröffnet. Busse und Bahnen in Hannover blieben im Depot - das spürt auch die weltgrößte Computermesse CeBIT. Nach Angaben von Verdi sind im Laufe des Tages etwa 20 000 Messebesucher betroffen. In Bayern ist der Nahverkehr dagegen nicht betroffen. Im Freistaat sollen dafür andere Bereiche bestreikt werden. zum Beispiel Kitas. In Hessen, Berlin, Brandenburg und Bremen sind Verdi zufolge ebenfalls Aktionen geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.