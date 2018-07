Indian Wells (SID) - Mona Barthel ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells locker in die zweite Runde eingezogen. Die 21-Jährige hatte in ihrem Auftaktmatch gegen Jill Craybas aus den USA keine Mühe und gewann glatt mit 6:1, 6:2. Barthel trifft in der zweiten Runde auf die Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka (Weißrussland/Nr. 1).

Für die Stuttgarterin Kristina Barrois war dagegen bereits in der ersten Runde Endstation. Die 30-Jährige verlor ihre Partie gegen Sania Mirza aus Indien mit 6:4, 2:6, 4:6.

Die deutschen Spitzenspielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe), Angelique Kerber (Kiel) und Sabine Lisicki (Berlin) komplettieren das deutsche Teilnehmerfeld bei den Frauen. Bei den Herren stehen Florian Mayer (Bayreuth), Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Matthias Bachinger (München), Tommy Haas (Sarasota/USA) und Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) im Hauptfeld.